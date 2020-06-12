Тео Эрнандес близок к переходу из «Милана» в «ПСЖ»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может покинуть команду и продолжить карьеру во Франции.



Как сообщает Onda Cero, 22-летний футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что «россонери» не намерены продавать Тео дёшево.



Видеть Эрнандеса в команде хочет спортивный директор французского клуба Леонардо, ранее работавший в «Милане». В составе парижан игрок должен будет заменить Лейвина Курзава.



Эрнандес перешёл в «Милан» в 2019 году. Ранее защитник выступал за мадридские «Атлетико» и «Реал», а также играл на правах аренды за «Алавес» и «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне Тео принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи, а также забил 1 автогол и получил 8 жёлтых карточек.

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