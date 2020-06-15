Супруга Смольникова: это я сделала Игорю предложение пожениться

Екатерина Смольникова, жена защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказала, что она сама предложила футболисту узаконить их отношения.
«Это я сделала Игорю предложение, кстати. Это было в Екатеринбурге: мы ехали в машине, и я ему говорю: «Слушай, давай поженимся». Он начал говорить, что не готов. Я ему: «Жить со мной и кататься по городам вместе ты готов, а жениться, значит, нет?»
Игорь такой человек, который знает всё сам. Он только с виду производит впечатление человека, который разбирается только в футболе. На самом деле это не так. Он очень много в чём ориентируется свободно, у него аналитический склад ума. И ещё он настоящий мужчина.
Мы достаточно твёрдо стоим на ногах. Если завтра футбол вдруг закончится по тем или иным причинам, то наш уровень жизни никак не изменится. Мы часто обсуждали с Игорем, как будем существовать, когда он закончит карьеру, поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать. Мне гораздо спокойнее, чем пять лет назад. Я такой же полноправный владелец семейного бюджета, несмотря на то что зарабатывает Игорь. Он понимает, что если я трачу, то я трачу на правильные вещи. По крайней мере стараюсь так делать», — рассказала Екатерина в программе «Нефутбольные истории» на телеканале «Матч ТВ».
- 15 июня 2020
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