Источник: финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт в Стамбуле, а финал турнира в 2022 году состоится в Санкт-Петербурге, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, Лиссабон примет финал Лиги чемпионов в этом году вместо Стамбула из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, турнир будет доигран в столице Португалии в формате «Финала восьми», начиная с четвертьфинала.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Турниры были прерваны на стадии 1/8 финала, при этом некоторые пару успели выявить сильнейшего, а другие провели лишь одну встречу. Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут там, где были изначально запланированы.
- 15 июня 2020
-
19:39
-
19:31
-
19:13
-
19:02
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:13
-
17:52
-
17:47
-
17:33
-
17:33
-
17:20
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:41
-
16:31
-
16:12
-
16:03
-
15:31
-
15:25
-
14:53
-
14:53
-
14:30
-
14:21
-
14:18
-
13:50
-
13:38
-
13:09
-
12:46
-
12:41
-
12:17