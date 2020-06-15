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Источник: финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Источник: финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге
Футбол / Лига чемпионов 0

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт в Стамбуле, а финал турнира в 2022 году состоится в Санкт-Петербурге, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Лиссабон примет финал Лиги чемпионов в этом году вместо Стамбула из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, турнир будет доигран в столице Португалии в формате «Финала восьми», начиная с четвертьфинала.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Турниры были прерваны на стадии 1/8 финала, при этом некоторые пару успели выявить сильнейшего, а другие провели лишь одну встречу. Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут там, где были изначально запланированы.

Источник: решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
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