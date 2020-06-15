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Фавр: рад за Флика. Его «Бавария» — явно лучшая команда

Фавр: рад за Флика. Его «Бавария» — явно лучшая команда
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился своим мнением о наставнике мюнхенской «Баварии» Хансе-Дитере Флике.

«Я очень рад за своего коллегу из «Баварии». Он делает очень хорошую работу. Я могу только поздравить его. Но я всё ещё не могу забыть нашу игру с «Баварией». Был очевидный пенальти на 60-й минуте, когда мяч попал в руку Боатенга. Это бы изменило всё, интрига бы вернулась. Мы были близки. В конце концов мы должны признать, что «Бавария» явно лучшая команда», — приводит слова Флика Goal.com.

Мюнхенская «Бавария» набрала в 31 матче 73 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (66) — на 2-м месте. В тройку лидеров турнира входит также «РБ Лейпциг» (62).

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