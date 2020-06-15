Тилеманс: Де Брёйне — лучший полузащитник в английской Премьер-лиге
Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс поделился своим мнением о хавбеке «Манчестер Сити» Кевине Де Брёйне.
«Сейчас в футболе много отличных полузащитников, и я пытаюсь перенять все положительные моменты их игры. Я действительно стараюсь совершенствоваться, наблюдая за игрой других. Когда я смотрю на них, то иногда думаю: «О, да, это то, что мне нужно улучшить». Потом я пробую это на тренировке.
Считаю, что сейчас лучшим хавбеком в английской Премьер-лиге является Кевин Де Брёйне. Он выделяется среди остальных. Совершенный полузащитник. У него всё прекрасно с физикой, Кевин много бегает. С точки зрения техники он также крайне хорош, он делает всё очень легко. У него есть всё», — приводит слова Тилеманса The Athletic.
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