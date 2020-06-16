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«Гранада» ушла от поражения в матче с «Бетисом» в компенсированное время

«Гранада» ушла от поражения в матче с «Бетисом» в компенсированное время
Футбол / Испания 0

На стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся заключительный матч 29-го тура Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Гранада».

В первом тайме гости вышли вперёд на 25-й минуте благодаря усилиям нападающего Карлоса Фернандеса. На 85-й минуте хавбек хозяев Серхио Каналес сравнял счёт с пенальти, а всего через три минуты нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо и вовсе вывел свою команду вперёд, но это не помогло его команде завоевать три очка. На первой добавленной минуте второго тайма нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо установил на табло окончательный счёт – 2:2.

По результатам матча «Гранада» занимает 8-е место в таблице Примеры с 42 очками, а «Бетис» находится на 13-й строчке с 34 очками.

Испания - Примера. 29-й тур
15 июня 2020, понедельник. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Гранада
Гранада
0:1 Фернандес – 29'   1:1 Каналес – 85' (пен)   2:1 Тельо – 88'   2:2 Сольдадо – 90+1'
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