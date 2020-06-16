Вернер не намерен доигрывать Лигу чемпионов с «РБ Лейпциг»
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не намерен доигрывать текущий сезон Лиги чемпионов в своей нынешней команде, сообщает Sport Bild.
По информации источника, Вернер намерен завершить в «Лейпциге» лишь сезон Бурнеслиги, а затем перебраться в «Челси». Сообщается, что о трансфере Тимо будет объявлено в ближайшие дни, а сума трансфера составит € 53 млн, то есть лондонцы выплатят полную сумму отступных, прописанную в контракте игрока.
Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, когда перебрался туда из «Штутгарта». За свой нынешний клуб Тимо сыграл в 124 матчах Бундеслиги, в которых забил 75 голов. В «Штутгарте» он выступал с 2013 года, сыграл в 95 матчах чемпионата Германии и забил 13 мячей.
«Челси» может объявить о переходе Тимо Вернера до конца недели
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