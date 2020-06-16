Жена Семака: иду ли на голосование? Если бы это действительно что-то решало

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» ответила на вопрос подписчика о предстоящем голосовании по поправкам в конституцию России.
«Иду ли на голосование? Если бы это действительно что-то решало», — написала Анна.
Фото: «Инстаграм» Анны Семак
Ранее Анна Семак высказалась об изменениях в мире. По её мнению, он «медленно, но верно сходит с ума».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Ранее он тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера «Зенита».
«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.
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