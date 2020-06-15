Жена Семака: мир медленно, но верно сходит с ума

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» высказалась об изменениях в мире.



«Если бы меня попросили назвать всего одно, самое важное слово в арсенале современного человека, я бы, не задумываясь ни секунды, ответила – адекватность. Мир медленно, но верно сходит с ума, находясь во власти сценаристов настоящего и будущего времени. Даже то, что раньше казалось абсурдом, сегодня становится нормой.



Джоан Роулинг выдвинули обвинение в разделении гендерной идентичности. «Какая неслыханная дерзость!» — подхватила толпа. Помню, как выбирала трусы для мужа в сувенирном магазине музея Гугенхайм в Нью-Йорке. Одна модель была сшита как мужская, но без привычного шва спереди, пришлось уточнить у продавца, на кого она рассчитана. Меня пристыдили: «Who cares about gender?!»



Сегодня мы пересекаем рубеж, за которым адекватность и рассудительность остаются последним оплотом сохранения идентичности нравственной. Мы так легко соглашаемся с тем, во что нас заставляют верить. Иногда даже не хочется думать – проще принять чужую удобную точку зрения и выдать за свою», — написала Анна.

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