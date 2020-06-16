Доменико Тедеско: Москва — город мечты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о жизни в столице России.



«Москва – город мечты. Буквально вдыхаешь культуру повсюду, там очень много достопримечательностей. Поездки в метро, эти потрясающие станции – каждая как маленький музей. И, что важно для меня как для итальянца, еда – великолепная. Это смесь итальянской и немецкой кухни – идеально для меня. Здесь можно пойти в маленькую закусочную, и там всё будет на высочайшем уровне. Ещё Москва невероятно чистый город. Мне это очень нравится.



Единственный трудный момент – это язык. Впервые я столкнулся с ситуацией, когда мне нужно преодолевать барьер, но я уже учу русский. Это тяжело, потому что слова в нём никак не связаны с языками, на которых я говорю, но я на верном пути», — цитирует Тедеско Goal.com.

Интервью с Доменико Тедеско можно также прочитать на «Чемпионате».