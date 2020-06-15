«Не планируем возвращать Гулиева». Тедеско — о последних событиях в «Спартаке»

Через несколько возобновляется чемпионат России по футболу, а в субботу «Спартак» проведёт матч в Туле против местного «Арсенала». За пять дней до игры главный тренер команды Доменико Тедеско рассказал о готовности игроков к сезону, уходе Шюррле и Мельгарехо, конфликте с Гулиевым и трансфере Соболева.

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О работе в «Спартаке» из Германии и уходе Шюррле

– Пандемия застала вас в Москве. Как вам удалось вернуться в Германию? Были слухи, что вам помог Шюррле.

– Ситуация реально была сложной – свои рейсы отменили и «Аэрофлот», и «Люфтганза», я не знал, как возвращаться домой. В Москве тренироваться мы уже не могли, поэтому я спросил у Андре: «Что бы ты сделал?». Он уже был в Германии и сказал, что единственный выход – частный борт. Шюррле дал номер человека, с которым мы уже и договорились о нашем возвращении в Германию.

– Чем занимались в Германии?

– Работу никто не отменял – почти каждый день я общался с тренерским штабом, игроками, все занятия проходили по видеоконференции. Появилось больше времени на разбор весенних матчей, мы более детально проанализировали наши показатели, готовились к возвращению футбола – нужно было подготовить особенную программу тренировок, ведь никто не знал, когда мы начнём играть. С Томасом (Цорном – прим. «Чемпионата») я тоже постоянно был на связи. Когда вернулся в Москву, сразу сдал очень много анализов. Работать на удалёнке в Тарасовке было тяжело, но вирус – не шутки. Да и современные технологии позволяют быть ближе к команде.



– Наверняка вы обсуждали с Цорном будущее Шюррле. Подведите итог его пребыванию в «Спартаке».

– Самое главное – Шюррле всегда оставался честным и прямым человеком. История его ухода из «Спартака» для меня понятна на 100%. Эту ситуацию мы обсуждали с ним лично. Не секрет, что у него были травмы, а контракт истекал в конце июня. «Спартак» решил, что возвращаться на базу, тренироваться три-четыре недели ради пары игр нет смысла. Но я благодарен Шюррле за то, что он никогда не юлил, не пытался нас обмануть или менять решение по несколько раз.

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О товарищеском матче с «Динамо», форме Бакаева и Ещенко-опорнике

– Почему вы решили скрыть товарищеский матч с «Динамо» от болельщиков и прессы?

– Многие товарищеские матчи проходят в закрытом режиме, а это была наша последняя игра перед началом чемпионата.



– Что стало причиной такого крупного поражения?

– Есть много вопросов, касающихся физподготовки, надо было проверить себя – в общем, это как бросить кости. В этом матче мы выпустили много молодых футболистов. Это был матч-тест, который важно было сыграть. Но результат в сомнения меня не ввёл.

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– Довольны ли вы физическим состоянием игроков?

– Все готовы примерно одинаково, больших расслоений тут нет. Бакаев, конечно, готов чуть хуже, всё-таки он пропустил две недели командных тренировок. Крутить велосипед дома или просто бегать – это совсем другое. Игроку нужна работа на поле с мячом, ведь там есть и ускорения, и резкая смена направлений движения. Но до матча с «Арсеналом» время ещё есть, состояние у Баки не настолько плохое. Все наши игроки находятся в зелёной зоне.



– Хватает ли времени на восстановление игровых связей между футболистами? Всё-таки перерыв был достаточно долгим.

– Командную работу невозможно заменить индивидуальными физическими тренировками. Хотя работа по физподготовке была проведена большая, мы и вчера играли на фоне большой усталости. Что будет дальше вам не скажет никто – одни команды остановили тренировки полностью, кто-то продолжал работать. Мы делаем всё возможное, чтобы подготовиться качественно, но игра в первых турах, в какой-то степени, будет вслепую.



– В этой игре вы действительно использовали Умярова в качестве правого защитника?

– Мы очень многое попробовали! Вчера играли и Маркетисов, и Голосов, а Ещенко вообще вышел опорником. Так что не стоит говорить о каких-то единичных перестановках – после 60 минут матча мы поменяли всю команду. Изменений было много – поймать ритм игры в таком матче очень сложно.



– Вы сказали, что использовали Ещенко в опорной зоне. Проблема опорника остаётся самой острой в команде?

– Главная проблема в другом – впереди 9, а может быть, и 10 матчей. Кто знает, что произойдёт? Вдруг будет травма у Крала (стучит по столу – прим. «Чемпионата») или он получит лишнюю жёлтую карточку? Похожая ситуация у нас и с крайними защитниками. Так что нам нужны запасные варианты, именно для этого мы и проводили матч с «Динамо» – хотелось понять, на каких альтернативных позициях могут сыграть наши футболисты. В том числе и молодые ребята, которых мы позвали.

О Гулиеве, матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и возможном уходе Жиго

– Что произошло в инциденте с Гулиевым и точно ли он не доиграет нынешний сезон в «Спартаке»?

– Я не буду выносить ссор из избы. Безусловно, у «Спартака» были проблемы с Гулиевым. Сейчас мы не планируем возвращать Аяза в команду. Но вернуть его позже – не проблема. Наши двери всегда открыты, мало ли, что может случиться.



– Считаете решение провести полуфинал с «Зенитом» в Санкт-Петербурге справедливым?

– Не знаю. Но игра в Питере – не проблема. Я принимаю это (говорит на русском – прим. «Чемпионата»). Да, со сменой регламента по ходу турнира я раньше не сталкивался. Но мы должны понимать, на какие вещи мы можем повлиять, а что изменить не в наших силах. Распыляться на эти темы не хочется, важно бросить все силы на подготовку к возобновлению сезона.

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– У «Спартака» осталось лишь две игры в кубке России. Нет ли желания уделить РПЛ меньше внимания, ведь путь в еврокубки через кубок короче?

– Нет, чемпионат важен нам не меньше. Мы хорошо начали весенний отрезок. Даже в проигранном матче с «Краснодаром» мы видели прогресс команды. Кубок – наша цель, у нас был очень непростой четвертьфинал с ЦСКА, теперь осталось всего два матча. Так что наши цели – и победа в кубке, и хорошее выступление в РПЛ. Если есть возможность попасть в еврокубки – нужно делать для этого всё возможное. Тем более со следующего сезона российским командам пробиться туда будет ещё сложнее. Так что не надо зацикливаться только на кубке или чемпионате.



– В одном из интервью Томас Цорн говорил, что если клуб выйдет в еврокубки, то из-за финансового fair play команду могут вынужденно покинуть несколько футболистов.

– Правильнее будет адресовать этот вопрос Томасу. Но со своей стороны считаю, что, если есть возможность играть в еврокубках, надо делать все, чтобы туда попасть. Тем более, что в следующем сезоне российским клубам будет сложнее в них пробиться. Наши задачи остаются неизменными – мы шаг за шагом строим молодую команду. А нужно нам продавать игроков или нет, я еще об этом не думал. Но если всё будет, как вы сказали, думаю, особенно сильных изменений не предвидится. Костяк все равно останется.



– Один из главных активов «Спартака» на международном рынке — Жиго. Готовы ли к тому, что он может покинуть команду?

— Сэм (Жиго. — Прим. «Чемпионата») очень важен для нас. Зачастую нельзя заменить игрока, просто купив вместо него равноценного футболиста. Жиго важен как на поле, так и за его пределами. В «Спартаке» все это понимают, не только я. У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой. Хотя на 100 процентов сказать, останется ли игрок в команде, в футболе не может никто.

Об уходе Мельгарехо, выкупе Соболева, молодежи и новом контракте

– Команду уже покинул Мельгарехо, который был вторым номером на позицию левого защитника. Вы не просили Цорна продлить его контракт хотя бы до окончания нынешнего сезона?

– Мы с Томасом, да и со всеми менеджерами и скаутами клуба, находимся в одной лодке. Решения по игрокам мы принимаем вместе. Было бы неправильно говорить, что гендиректор не захотел продлевать контракт с Мельгарехо, хотя я был за то, чтобы его оставить. Я часто вижу похожие высказывания в СМИ от других тренеров, дескать, кому-то навязывают или покупают не тех игроков… «Спартак» так не работает. Решение по Мельгарехо мы принимали вместе с Цорном и скаутами. Его контракт заканчивается 30 июня, и возвращать его ради пары матчей смысла не было.



– Но из номинальных левых защитников остался лишь Айртон.

– Сейчас с нами тренируется Илья Голосов из второй команды – очень талантливый и быстрый парень. Да, он молод, но мы верим в работу «Спартака-2» и нашей академии. Почему бы не дать Голосову шанс? Потенциал для того, чтобы закрепиться в основе, у него есть. И свой шанс он сейчас использует. Прежде чем кого-то покупать на позицию левого защитника, мы попробуем его.

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– Вы много говорите о молодежи. Стоит ли ждать ещё больше молодых игроков из-за возможных проблем с ФФП?

– Лучше пусть они присоединяются к нам не из-за проблем с ФФП (улыбается – прим. «Чемпионата»). Хотя в Германии такое тоже случалось. Например, в «Штутгарте», которому из-за форс-мажорных обстоятельств пришлось комплектоваться молодыми игроками. Зато благодаря той ситуации футбольный мир узнал Сами Хедиру, Андреаса Хинкеля и Кевина Кураньи. Но всегда лучше, когда молодые футболисты заслуживают вызов своей работой. У нас уже достаточно молодая команда. Но для нас не проблема, если таких игроков станет больше. Мы поможем им сделать следующий шаг в своей карьере.



– Что с Михаилом Игнатовым? Прошлые тренеры подтягивали его к основе, но сейчас он пропал.

– Игнатов – талантливый игрок, его качества я уже хорошо увидел. Мы хотели взять его на сборы в Тарасовку, но были причины, по которым этого не произошло.



– В прошлом сезоне несколько качественных игр в основе провёл и Илья Гапонов, но есть ощущение, что сейчас вы предпочитаете ему Павла Маслова. Гапонова ждёт аренда?

– Он важен для нас и в аренду не поедет. Да, в матче с «Оренбургом» в старте вышел Маслов, но шансы сыграть у них были 50 на 50. Мы выбрали Маслова, потому что в этой игре нам предстояло больше владеть мячом. Павел в этом аспекте чуть-чуть лучше Ильи. Но Гапонов всегда хорошо выглядит на тренировках, лучше играет головой. Мы на него рассчитываем.

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– В конце сезона в «Спартак» многие вернутся из аренды. Наблюдали за Тимофеевым, Мелкадзе, Ломовицким, Ташаевым?

– Конечно. Раз однажды эти игроки были частью «Спартака», значит, в них есть что-то особенное. Сейчас нам важно понимать, на каких позициях и как ребята играют в своих клубах. Я не хочу возвращать футболистов, чтобы они сидели на скамейке и не играли – это плохая ситуация и для нас, и для них. А решение примем, когда пройдёт чуть больше времени – оставшиеся матчи РПЛ нам в этом сильно помогут.



– «Спартак» уже выкупил Соболева. Как он смог вас убедить за небольшой отрезок времени?

– Мы хотели, чтобы Соболев сыграл больше матчей, но в наши планы вмешался коронавирус. В покупке любого футболиста есть риски, но в случае с Александром они были минимальными. До его прихода у нас не было мощного высокого форварда, способного отлично сыграть головой, продавить защитников, уйти за спину… Да, есть Понсе, но Соболев – игрок другого формата. Он не забил в весенних матчах, но имел отличный момент в игре с «Динамо», подготовил в ней гол Бакаева, помог забить в матче с «Оренбургом». Саша отлично прессингует, цепляется за мячи – сейчас он понимает нашу систему, а до этого всегда сваливался на фланг. Это показатель роста. Плюс ему всего 23 года, он русский и уже отлично знает чемпионат.

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– Вы ещё не обсуждали с Цорном новый контракт? Уже зимой по этому поводу давление в СМИ может возрасти.

– Для меня давление СМИ не играет значения. Изначально «Спартак» предлагал мне контракт на три года, но я сам попросил сократить срок вдвое – я приехал в страну, языка которой не знаю, с футболистами «Спартака» я никогда не работал, не был знаком с гендиректором клуба. Это непросто. За полтора года клуб должен будет узнать меня. А если «Спартак» захочет продлить соглашение, то мы спокойно всё обсудим.