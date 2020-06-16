«Спартак» не рассчитывает на Александра Руденко и хочет продать его летом

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» планирует расстаться с нападающим Александром Руденко. В команде больше не рассчитывают на 21-летнего футболиста.

«Спартак» хочет продать Руденко этим летом. В московском клубе установили ценник за трансфер форварда в размере 50 млн рублей, но на этот момент такая цена отпугивает потенциальных покупателей.

Александр является воспитанником красно-белых. С 2016 года он выступает за «Спартак-2». В январе игрок на правах аренды перешёл в столичное «Торпедо». В нынешнем сезоне Руденко записал в свой актив 14 голов и 3 результативные передачи в 25 матчах Футбольной национальной лиги.

Контракт Александра со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2021 года.