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«Спартак» не рассчитывает на Александра Руденко и хочет продать его летом

«Спартак» не рассчитывает на Александра Руденко и хочет продать его летом
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» планирует расстаться с нападающим Александром Руденко. В команде больше не рассчитывают на 21-летнего футболиста.

«Спартак» хочет продать Руденко этим летом. В московском клубе установили ценник за трансфер форварда в размере 50 млн рублей, но на этот момент такая цена отпугивает потенциальных покупателей.

Александр является воспитанником красно-белых. С 2016 года он выступает за «Спартак-2». В январе игрок на правах аренды перешёл в столичное «Торпедо». В нынешнем сезоне Руденко записал в свой актив 14 голов и 3 результативные передачи в 25 матчах Футбольной национальной лиги.

Контракт Александра со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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