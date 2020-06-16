Источник: финал Лиги Европы сезона-2019/2020 пройдёт в Кёльне

Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, сообщает Bild.



Ранее появилась информация, что оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут в таких немецких городах, как Кёльн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Турниры были прерваны на стадии 1/8 финала, при этом некоторые пару успели выявить сильнейшего, а другие провели лишь одну встречу.

Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.