Источник: финал Лиги Европы сезона-2019/2020 пройдёт в Кёльне
Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, сообщает Bild.
Ранее появилась информация, что оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут в таких немецких городах, как Кёльн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Турниры были прерваны на стадии 1/8 финала, при этом некоторые пару успели выявить сильнейшего, а другие провели лишь одну встречу.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
Источник: финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге
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