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Нани рассказал об обещании, данном Роналду в финале Евро-2016

Нани рассказал об обещании, данном Роналду в финале Евро-2016
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Португалии Нани рассказал, что он пообещал нападающему команды Криштиану Роналду выиграть финальный матч Евро-2016 с Францией (1:0). В том матче Роналду был заменён в первом тайме из-за травмы.

«Травма Роналду сильно повлияла на нашу команду. Когда я увидел, как он упал, то немного испугался. Впрочем, я думал, что он вернётся на поле после оказания помощи. Но затем он сказал мне, что не может продолжать. От этого у меня мурашки поползли по коже. Но я сказал ему: „Не волнуйся, мы выиграем этот матч для тебя“. Когда я надел капитанскую повязку, у меня на глазах выступили слёзы, и я разозлился. Я хотел сказать команде: „Вперёд! Мы должны играть ещё лучше“. Я не сделал этого, но, думаю, партнёры сами всё поняли. Мы боролись за Роналду и помогли ему выиграть титул. Это была заслуженная дань уважения игроку, который много дал команде и стране и который до этого времени играл решающую роль на турнире», — приводит слова Нани официальный сайт УЕФА.

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