Руслан Нигматуллин: договорился поработать над развитием детского футбола в Липецке

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что он займётся развитием детско-юношеского футбола в Липецке.

«Вчера посетил гостеприимный город Липецк с деловым визитом. Люблю пробовать новое и решать задачи, особенно когда атмосфера располагает к этому. А если нашёл людей, которым нужны изменения и у которых не пустые слова и амбиции, а профессиональная оценка ситуации и, самое главное, конкретные цели, — то вообще отлично! В Липецке договорился с Александром Рябченко (вице-губернатор Липецкой области. — Прим. «Чемпионата»), который курирует спорт, поработать над развитием в области моего любимого направления — детско-юношеского футбола. Кое-что придумали и для ФК «Металлург», но подробности позже», — написал Нигматуллин на своей странице в «Инстаграме».