«Арминия» досрочно завоевала путёвку в Бундеслигу

«Гамбург» не сумел обыграть «Оснабрюк» в матче 32-го тура второй Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.



Таким образом, «Арминия», набравшая 61 очко и занимающая 1-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, гарантировала себе одно из первых двух мест и прямой выход в Бундеслигу впервые с сезона-2008/2009. «Гамбург» (54) занимает 2-е место. «Штутгарт» (52) — на 3-м месте.

Ранее мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев этот титул стал восьмым подряд и 30-м в истории.