Мусаев: Слуцкий сказал, что РПЛ изменилась, стала более закрытой
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что в Российской Премьер-Лиге сложно добиваться побед из-за закрытого стиля игры многих команд.
«Я спросил у Слуцкого: „Какое основное отличие нынешней РПЛ от той, которая была три года назад, когда он уходил“? Леонид Викторович ответил, что команды все закрылись. И добиться минимальной победы очень сложно. Невозможно ничего загадывать. Вы видели, что «Зенит» не смог обыграть «Уфу» два раза. Мы не смогли дома обыграть «Тамбов», проиграли на выезде «Ахмату». Следующий матч у нас с «Динамо», надо подойти к нему максимально готовыми. Есть игра — это финал, а таких финалов у нас будет восемь», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Россия 24».
Мурад Мусаев: трём легионерам «Краснодара» придётся уйти
- 17 июня 2020
-
02:08
-
01:47
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:43
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:33
-
23:26
-
23:25
-
23:10
-
22:52
-
22:52
-
22:31
-
22:27
-
22:19
-
22:18
-
22:01
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:48
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:23
Партнерский контент