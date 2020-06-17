Мусаев: Слуцкий сказал, что РПЛ изменилась, стала более закрытой

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что в Российской Премьер-Лиге сложно добиваться побед из-за закрытого стиля игры многих команд.



«Я спросил у Слуцкого: „Какое основное отличие нынешней РПЛ от той, которая была три года назад, когда он уходил“? Леонид Викторович ответил, что команды все закрылись. И добиться минимальной победы очень сложно. Невозможно ничего загадывать. Вы видели, что «Зенит» не смог обыграть «Уфу» два раза. Мы не смогли дома обыграть «Тамбов», проиграли на выезде «Ахмату». Следующий матч у нас с «Динамо», надо подойти к нему максимально готовыми. Есть игра — это финал, а таких финалов у нас будет восемь», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Россия 24».

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