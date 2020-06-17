Экс-игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года из-за травмы колена

Бывший защитник «Валенсии» Ибраим Диалло объявил о завершении карьеры в 23-летнем возрасте, не сумев оправиться от травмы колена. Об этом он сообщил в своём «инстаграме».

«Сегодня я решил публично рассказать о своей ситуации, как многие из вас уже знают, я стал жертвой серьёзной травмы колена. Я боролся днём и ночью в течение 3 лет, чтобы вернуться делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол. Но, к сожалению, моя судьба выбирает другое. Посоветовавшись с врачами и пообщавшись с семьей, я решил прекратить свою профессиональную карьеру.



Когда я был ребёнком, моей мечтой было стать профессиональным игроком, слава богу, я реализовал её, несмотря на то, что путь был довольно коротким всего с 5 годами карьеры.



Я благодарю сенегальский «Аспир», который меня воспитал, бельгийский «Эйпен» и испанскую «Валенсию» за предоставленные мне возможности осуществить одну из моих детских мечт.



Я благодарю мою семью, которая была со мной с самого начала и никогда не разочаровывалась во мне, поддерживая меня. Благодарю всех, кто поддерживал меня в течение моей короткой карьеры. Я уже не буду на стадионе в качестве игрока, но я всё ещё остаюсь болельщиком номер один этого красивого вида спорта», — написал игрок.

Публикация доступна в «инстаграме» футболиста.

С 2015 по 2016 год за основной состав «Валенсии» игрок принял участие в 4 матчах Кубка Испании, в том числе в игре с «Барселоной». Всего за карьеру, выступая также в «Эйпене», он отыграл 99 матчей, в которых отличился одним голом и результативной передачей.