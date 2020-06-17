«Фантазии обиженного мальчика». Экс-сотрудник «Локомотива» и «Динамо» — о словах Дьякова

Бывший юрист «Локомотива» и исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал высказывание экс-защитника московских клубов Виталия Дьякова в интервью «Чемпионату».



«Фантазии обиженного мальчика. Почему он обижен? Вернулся раньше срока из аренды, основной команде был не нужен, отправился в дубль. Если мы говорим про игру за «Л» на груди в 2011 году, то в «Локомотиве» юристы в принципе не обсуждали с игроками их зарплаты, не предлагали им играть за значок. Вопрос зарплат — прерогатива президента и спортивного директора, юристам же спускали уже готовые решения. Играть за знак ему никто и не мог предлагать. Но, конечно, очень показательно, что Виталий считает жутко оскорбительным предложение кого-то играть за значок клуба, который его воспитал.



А что касается его перехода в турецкий клуб, это тоже фантазии. Ситуация была немного другая: всё решилось в один день, я тогда и не должен был утром находиться на базе, чего он не знал. Я находился на совещании в центральном офисе, в клуб, как и планировал, приехал часа в два. Когда Виталий сказал про самолёт, ему ответили, чтобы подписывал и летел. Дьяков очень переживал, что мы не подпишем со своей стороны, поэтому предпочёл сидеть и ждать. Если он из-за этого опоздал на самолёт, то это было его личным решением. Сказать, что я иронизировал по этому поводу, – фантазии. Обычная ситуация с расторжением», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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