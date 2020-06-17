Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины
В полуфинале Кубка Украины встречались «Минай» и киевское «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Минай-Арена» в Минае и завершилась со счётом 0:2.
Столичный коллектив вышел вперёд уже на 9-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Миккель Дуэлунн. Спустя 30 минут датчанин оформил дубль и установил окончательный счёт. Во втором тайме команды не забили ни разу.
Второй финалист Кубка Украины станет известен по итогу матча 1/2 финала между «Мариуполем» и «Ворсклой», который состоится 24 июня.
«Динамо» стартовало в Кубке Украины со стадии 1/8 финала и на пути к решающему матчу помимо «Миная» победило донецкий «Шахтёр» (2:1 ДВ) и «Александрию» (1:0 ДВ).
Турнирная сетка Кубка Украины сезона-2019/2020.
- 17 июня 2020
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