Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины

В полуфинале Кубка Украины встречались «Минай» и киевское «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Минай-Арена» в Минае и завершилась со счётом 0:2.



Столичный коллектив вышел вперёд уже на 9-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Миккель Дуэлунн. Спустя 30 минут датчанин оформил дубль и установил окончательный счёт. Во втором тайме команды не забили ни разу.



Второй финалист Кубка Украины станет известен по итогу матча 1/2 финала между «Мариуполем» и «Ворсклой», который состоится 24 июня.



«Динамо» стартовало в Кубке Украины со стадии 1/8 финала и на пути к решающему матчу помимо «Миная» победило донецкий «Шахтёр» (2:1 ДВ) и «Александрию» (1:0 ДВ).



Турнирная сетка Кубка Украины сезона-2019/2020.