Лига Европы будет доиграна в четырёх городах Германии

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил подробности доигровки нынешнего сезона Лиги Европы.
Решающие матчи турнира пройдут в четырёх городах Германии – Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Решающая встреча состоится в Кёльне. Все матчи пройдут в период с 10 по 21 августа.
Нынешний розыгрыш Лиги Европы, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На момент объявления паузы в еврокубке в шести парах 1/8 финала были сыграны первые матчи. Так, «Истанбул Башакшехир» одолел «Копенгаген» (1:0), «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Рейнджерс» проиграл «Байеру» (1:3), «Вольфсбург» уступил «Шахтёру» (1:2), «Айнтрахт» разгромно проиграл «Базелю» (0:3), а ЛАСК – «Манчестер Юнайтед» (0:5).
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.
- 17 июня 2020
-
17:22
-
17:19
-
17:14
-
17:12
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:03
-
15:39
-
15:37
-
15:02
-
14:58
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:07
-
12:46
-
12:41
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:33