Лига Европы будет доиграна в четырёх городах Германии

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил подробности доигровки нынешнего сезона Лиги Европы.



Решающие матчи турнира пройдут в четырёх городах Германии – Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Решающая встреча состоится в Кёльне. Все матчи пройдут в период с 10 по 21 августа.



Нынешний розыгрыш Лиги Европы, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На момент объявления паузы в еврокубке в шести парах 1/8 финала были сыграны первые матчи. Так, «Истанбул Башакшехир» одолел «Копенгаген» (1:0), «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Рейнджерс» проиграл «Байеру» (1:3), «Вольфсбург» уступил «Шахтёру» (1:2), «Айнтрахт» разгромно проиграл «Базелю» (0:3), а ЛАСК – «Манчестер Юнайтед» (0:5).



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.

УЕФА объявил формат доигровки Лиги чемпионов