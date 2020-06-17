«Боруссия» Д — «Майнц»: прямая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 21:30

Сегодня, 17 июня, состоится матч 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Майнц».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом, ассистировать ему будут судьи на линиях Хольгер Хеншель и Свен Вашицки. Резервный арбитр — Сёрен Шторкс.

Матч команд в первом круге состоялся в Майнце 14 декабря. Тогда, в 15-м туре, победили гости — 4:0.



«Боруссия», набрав 66 очков, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Майнц» (31) — на 15-м месте, опережая зону вылета на 3 очка.