«Боруссия Д» — «Майнц»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Майнц».
Ставка: победа «Боруссии Д» + обе забьют за коэффициент 2.45.
«Разумеется, дортмундцы выйдут на поле фаворитом, тем более у себя дома. Статистика личных встреч тоже играет за них: в восьми домашних матчах с командой из Майнца в Бундеслиге «шмели» имеют семь побед против лишь одной у гостей.
Однако любопытно тут другое. За эти восемь игр «карнавальники» отгрузили чёрно-жёлтым девять мячей. Причём забивали они практически в каждом случае, пусть и, как правило, строго по одному разу. А это уже вполне тянет на фундамент, от которого можно оттолкнуться при выборе ставки.
Также стоит отметить неплохую выездную серию «Майнца» после паузы. За три гостевых встречи клуб набрал пять очков и забил пять голов. А на таком фоне можно подумать над вариантом «обе забьют» за приемлемый коэффициент 1.75.
Поднять его можно комбинированной ставкой «обе забьют + победа «Боруссии Д». Такой исход представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Всё же преимущество фаворита в индивидуальном мастерстве неоспоримо, зацепиться за очки гостям будет сложно».
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