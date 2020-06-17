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«Боруссия Д» — «Майнц»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Германии

«Боруссия Д» — «Майнц»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Майнц».

Ставка: победа «Боруссии Д» + обе забьют за коэффициент 2.45.

«Разумеется, дортмундцы выйдут на поле фаворитом, тем более у себя дома. Статистика личных встреч тоже играет за них: в восьми домашних матчах с командой из Майнца в Бундеслиге «шмели» имеют семь побед против лишь одной у гостей.

Однако любопытно тут другое. За эти восемь игр «карнавальники» отгрузили чёрно-жёлтым девять мячей. Причём забивали они практически в каждом случае, пусть и, как правило, строго по одному разу. А это уже вполне тянет на фундамент, от которого можно оттолкнуться при выборе ставки.

Также стоит отметить неплохую выездную серию «Майнца» после паузы. За три гостевых встречи клуб набрал пять очков и забил пять голов. А на таком фоне можно подумать над вариантом «обе забьют» за приемлемый коэффициент 1.75.

Поднять его можно комбинированной ставкой «обе забьют + победа «Боруссии Д». Такой исход представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Всё же преимущество фаворита в индивидуальном мастерстве неоспоримо, зацепиться за очки гостям будет сложно».

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В восьми последних матчах у дортмундцев в гостях «карнавальники» оформили девять мячей.
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