«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Рахим Стерлинг открыл счёт

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг открыл счёт в перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (счёт 1:0, перерыв).

В компенсированное время первого тайма Кевин де Брёйне исполнил передачу с правого фланга в чужую штрафную, где рикошетом от Давида Луиса мяч отлетел на угол вратарской, откуда Стерлинг ударом в дальний угол ворот не оставил шансов Лено.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».

«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидер чемпионата — «Ливерпуль» (82).