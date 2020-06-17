«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Рахим Стерлинг открыл счёт
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг открыл счёт в перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (счёт 1:0, перерыв).
В компенсированное время первого тайма Кевин де Брёйне исполнил передачу с правого фланга в чужую штрафную, где рикошетом от Давида Луиса мяч отлетел на угол вратарской, откуда Стерлинг ударом в дальний угол ворот не оставил шансов Лено.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».
«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидер чемпионата — «Ливерпуль» (82).
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: составы команд на матч 28-го тура АПЛ
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