Дэниел Старридж ведёт переговоры с «Беневенто»

Бывший нападающий сборной Англии Дэниел Старридж ведёт переговоры с итальянским клубом «Беневенто», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, форвард надеется заключить с клубом трёхлетний контракт. Напомним, Старридж отбывает дисквалификацию за нарушение правил о ставках. Впрочем, отстранение игрока от матчей завершается завтра, 18 июня.

«Беневенто» является безоговорочным лидером Серии В с 20-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Последним клубом 30-летнего Старриджа был турецкий «Трабзонспор», за который он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич Альбион». За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей.