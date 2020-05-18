Дэниел Старридж может продолжить карьеру в MLS
Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может продолжить карьеру в MLS, сообщает Goal.com.
По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы «Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами». Старридж готов присоединиться к клубу MLS и на данный момент находится в США, где поддерживает физическую форму.
Напомним, в марте 2020 года Старридж покинул «Трабзонспор». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках.
Старридж — воспитанник «Манчестер Сити». Форвард выступал в составе таких клубов, как «Болтон», лондонский «Челси» и «Ливерпуль». В национальную команду Англии Старридж вызывался с 2011 по 2017 год.
Старридж покинул «Трабзонспор» спустя полгода после перехода
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