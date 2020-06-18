«Манчестер Сити» — «Арсенал»: видео всех голов матча

В перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.
В компенсированное время первого тайма Кевин де Брёйне исполнил передачу с правого фланга в чужую штрафную, где рикошетом от Давида Луиса мяч отлетел на угол вратарской, откуда Стерлинг ударом в дальний угол ворот не оставил шансов Лено.
Видео гола Стерлинга можно посмотреть на «Чемпионате».
В начале второго тайма Давид Луис нарушил правила в борьбе за мяч с Риядом Марезом в своей штрафной и получил красную карточку. Пенальти реализовал Кевин де Брёйне.
Видео гола де Брёйне можно посмотреть на «Чемпионате».
В концовке встречи Агуэро вышел один на один по месту левого форварда, но отправил мяч в штангу. После этого первым на добивание успел Фоден и был точен.
Видео гола Фодена можно посмотреть на «Чемпионате».
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