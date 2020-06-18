Компания HawkEye извинилась перед «Шеффилдом» за незасчитанный гол в игре с «Астон Виллой»

Разработчики системы определения гола HawkEye принесли извинения перед «Шеффилд Юнайтед» за грубую ошибку их программы, возможно, не позволившей команде набрать 3 очка, сообщает BBC.

Матч 28-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой» (0:0) запомнился многим грубой ошибкой системы определения гола. На 42-й минуте встречи после подачи со штрафного от игрока «Шеффилда», вратарь «Астон Виллы» Эрьян Ньюланд завалился с мячом за линию ворот. Однако, главный арбитр встречи Майкл Оливер не засчитал мяч, сославшись на систему определения взятия ворот HawkEye, от которой не пришло никакого уведомления.

Представители компании HawkEye принесли свои глубочайшие извинения «Шеффилду» и признали, что мяч полностью пересёк линию ворот. Компания добавила, что такая ошибка произошла впервые в более чем за 9 тыс. случаев с использования системы. Эта ошибка объясняется тем, что все семь камер, контролирующих пересечение мяча линии ворот, имели помеху в виде вратаря, защитника или стойки ворот.

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