Впервые с 2017 года «Арсенал» не нанёс ни одного удара в створ в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал», разгромно уступивший «Манчестер Сити» в гостевой встрече перенесённого 28-го тура АПЛ со счётом 0:3, отметился весьма необычным достижением, информирует Opta.

Команда Микеля Артеты не смогла нанести ни единого удара в створ ворот «горожан». Всего «канонирами» было нанесено 3 удара в сторону ворот, против 20 у «Манчестер Сити», 12 из которых пришлись в створ. Последняя встреча «Арсенала», которая завершилась для команды без ударов в створ ворот оппонента, была зафиксирована в августе 2017 года в игре с «Ливерпулем» (0:4).

«Арсенал», набрав 40 очков в 29 турах, занимает 9-е место в английской Премьер-лиге. В следующем туре «канониры» встретятся на выезде с «Брайтоном», занимающим 15-е место в турнирной таблице.