Хуан Куадрадо считает, что «Наполи» защищался всей командой в игре с «Ювентусом»

Колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо выступил с критикой стиля игры «Наполи» в матче финала Кубка Италии, который завершился победой неаполитанцев в серии пенальти (0:0, 2:4П).

«Мы вышли на поле с желанием выиграть матч, но «Наполи» защищался всеми 11 игроками, было трудно найти свободное пространство. Теперь мы должны смотреть только вперёд, так как у нас есть Серия А и Лига чемпионов. Есть горький осадок, потому что мы всегда хотим выигрывать трофеи, но мы должны помнить, что мы отличная команда и должны сохранять ту же веру в себя, которую имели до этого долгого перерыва.

Криштиану был немного опечален результатом и игрой, так как мы хотели победить. Серия пенальти — это всегда лотерея. Нам нужно учиться на каждой ошибке, оставаться профессионалами и сохранять концентрацию», — цитирует Куадрадо Football Italia.

В текущем сезоне 32-летний Куадрадо принял участие в 34 встречах во всех турнирах за «Ювентус», отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.