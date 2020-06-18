Дженнаро Гаттузо: Бог футбола был на стороне «Наполи» в игре с «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своих подопечных в финале Кубка Италии с туринским «Ювентусом» в серии пенальти (0:0, 4:2П).

«Футбол дал мне гораздо больше, чем дал ему я. Благодаря футболу я приобрёл множество качеств и стал мужчиной. В жизни вы всегда в первую очередь думаете о своих родителях и семье, поэтому, естественно, мне трудно принять смерть сестры.



У меня невероятная страсть к футболу, я не могу жить без этой игры ни секунды. Любой, кто выполняет эту работу, должен уважать её, потому что нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти от своих подопечных.



Я верю в Бога футбола. Сегодня он был на нашей стороне, когда мы били 11-метровые. Впрочем, когда ты делаешь правильную работу, ты пожинаешь плоды, которые ты посеял. Это важный день для всех нас, очень важный», — цитирует Гаттузо Football Italia.