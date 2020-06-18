Жена Семака: я за такие поправки, которые действительно изменят жизнь россиян к лучшему

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» высказалась о проблемах России.



«Поправьте меня, если ошибаюсь. Я уезжала от родителей с тяжёлым сердцем – они консерваторы, пожалели меня из-за моих либеральных, как им показалось, настроений, слушали сочувственно, разумеется, на любые доводы реагировали категорично. Я не считаю себя либералом – не прихожу в бешенство при упоминании власти, не имею революционного настроя, хорошо зная историю, но испытываю непреодолимую тоску, когда думаю о будущем наших детей.



Для меня слово «родина» не пустой звук. Как любой здравомыслящий человек, мечтаю, чтобы жизнь в России с каждым годом выходила на новый уровень. Как гражданин, обладающий зрением, слухом и аналитическими способностями, вполне понимаю, что происходит, и мне очень больно оттого, что сегодня родителям больных детей приходится собирать деньги на лечение, используя личный ресурс. Мне жаль, что о ветеранах вспоминают только раз в году, жаль, что люди, готовые отдать молодость и жизнь за Россию, получают пенсию несравнимо ниже, чем ветераны Вермахта. Жаль, что пьяный человек за рулём (речь не о последней беспрецедентной ситуации) – это вопрос цены. Экологическая катастрофа в Норильске прекрасно иллюстрирует наше реальное положение вещей. Пандемия лишила людей точки опоры, вывернув наизнанку всё то, что старательно пряталось. «Солгавший раз, кто тебе поверит?» Это как в браке: обманули – простил, но обманываться всю жизнь невозможно, создаётся ощущение иррациональной вселенной, где люди говорят на непонятном языке.



Вчера моя младшая дочь призналась: «Мам, я не хочу замуж, потому что боюсь, что у меня родится инопланетянин». А я боюсь, что когда умру, наши дети будут среди этих инопланетян жить и удивляться – почему мир совершенно не такой, какой обещали родители? Так что, отвечая на ваш вопрос, я за такие поправки, которые действительно изменят жизнь россиянина к лучшему, расставляя приоритеты в пользу незащищённых слоёв населения. Я за правду и справедливость», — написала Анна.

Жена Семака: иду ли на голосование? Если бы это действительно что-то решало