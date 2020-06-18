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Как поступить РПЛ в связи с эпидемией в «Ростове»?

Как поступить РПЛ в связи с эпидемией в «Ростове»?
Футбол / РПЛ 0

Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как поступить лиге в данной ситуации? Среди предложенных вариантов: «Перенести одну-две игры с участием клуба», «Засчитать команде технические поражения в случае невыхода на поле» и «Досрочно завершить чемпионат».

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

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