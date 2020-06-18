«Рома» проведёт оставшиеся матчи сезона в форме с нашивкой Black Lives Matter

На форме «Ромы» появится нашивка Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), сообщает пресс-служба римского клуба в «Твиттере».
«Не быть расистом недостаточно. Мы должны быть антирасистами. Игроки „Ромы“ проведут оставшиеся 12 матчей сезона Серии А с нашивкой Black Lives Matter», — сказано в сообщении.
Посмотреть фото можно в "твиттере" «Ромы».
После каждой из 12 встреч футболки игроков будут проданы на аукционе, а деньги, полученные с продажи, будут пожертвованы антирасистским организациям.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
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