«Рома» проведёт оставшиеся матчи сезона в форме с нашивкой Black Lives Matter

На форме «Ромы» появится нашивка Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), сообщает пресс-служба римского клуба в «Твиттере».

«Не быть расистом недостаточно. Мы должны быть антирасистами. Игроки „Ромы“ проведут оставшиеся 12 матчей сезона Серии А с нашивкой Black Lives Matter», — сказано в сообщении.

Посмотреть фото можно в "твиттере" «Ромы».

После каждой из 12 встреч футболки игроков будут проданы на аукционе, а деньги, полученные с продажи, будут пожертвованы антирасистским организациям.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.