Президент киевского «Динамо»: войну надо прекратить. Мы воюем против России

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему не имеет политических взглядов.



«У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну надо прекратить. Мы воюем против России.



Партия, в которой мой брат, этого не признаёт? Я же не брат, я высказываю своё мнение. Если мы уберём российских, может быть, это не сама армия, а наёмников, то нам будет проще вернуть наши земли. И в политику не пошёл, никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят: «Все политики врут, все до единого». Наверное, и мой брат врёт там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».



Суркис занимает пост президента киевского «Динамо» с 2002 года. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, уступая лишь донецкому «Шахтёру».

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