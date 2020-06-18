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Президент киевского «Динамо»: войну надо прекратить. Мы воюем против России

Президент киевского «Динамо»: войну надо прекратит
Президент киевского «Динамо»: войну надо прекратить. Мы воюем против России
Футбол / Прочие турниры 0

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему не имеет политических взглядов.

«У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну надо прекратить. Мы воюем против России.

Партия, в которой мой брат, этого не признаёт? Я же не брат, я высказываю своё мнение. Если мы уберём российских, может быть, это не сама армия, а наёмников, то нам будет проще вернуть наши земли. И в политику не пошёл, никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят: «Все политики врут, все до единого». Наверное, и мой брат врёт там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».

Суркис занимает пост президента киевского «Динамо» с 2002 года. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, уступая лишь донецкому «Шахтёру».

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