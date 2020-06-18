Президент киевского «Динамо» прокомментировал слухи о возвращении Юрия Сёмина

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, в конце мая покинувшего «Локомотив».



«Если это появляется где-то на сайте, на это можно не обращать внимания. Я его поздравлял, у него тогда ещё не закончилась эпопея с «Локомотивом». Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете почему? Сёмин – профессионал: он всегда предпочтёт профессионального футболиста, чем 10 миллионов себе и игрока похуже. Он до мозга костей предан футболу. У меня шикарные отношения с ним», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».



Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года он вернулся на должность наставника киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.

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