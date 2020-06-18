Черчесов: придётся внести в подготовительный процесс сборной России некоторые коррективы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал утверждённый УЕФА календарь международных матчей, а также поздравил жителей Грозного с получением права принимать игры под эгидой УЕФА.



«Не скрою, мы все ждали решения исполкома УЕФА, потому что планы нашей работы прежде всего зависят от календаря матчей. Как и ожидалось, осенью сборная России проведёт шесть игр Лиги наций УЕФА с Сербией, Венгрией и Турцией. Окна для этих игр остались прежними, ждём лишь подтверждения дат и времени начала матчей. Особенность осеннего цикла будет заключаться в том, что в октябре и ноябре перед официальными встречами у нас будет возможность провести по одной контрольной. Об этой идее говорили и ранее, сейчас же она нашла своё подтверждение. Мы, безусловно, постараемся воспользоваться возможностью провести ещё две игры, ведь, как вы помните, сборная России не собиралась с ноября прошлого года.

Ситуация нестандартная, так как раньше в рамках одного окна мы не играли по три матча. В подготовительный процесс придётся внести определённые коррективы, потому что тренировочных дней в таком режиме будет крайне мало. Что касается соперников, то этот вопрос будет прорабатываться РФС. Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне – с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать. Как только договоренности будут достигнуты, РФС объявит об этом на официальных ресурсах.



Также хотел бы поздравить всех жителей и руководство Чеченской республики с тем, что по решению УЕФА Грозному вновь разрешено принимать международные матчи. Сборная России уже играла там четыре года назад с Румынией и одержала победу, в том числе и благодаря великолепной поддержке чеченских болельщиков", — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.