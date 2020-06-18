Лебедев: не понимаю, почему из-за «Ростова» должен страдать чемпионат и «Сочи»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал позицию «Сочи» по судьбе матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Абсолютно правильное поведение со стороны «Сочи». О том, что будет произведён рестарт чемпионата, было известно давно, это было общее решение РФС и РПЛ. Все клубы готовились целый месяц к этому событию, медицинские штабы проверяли игроков. И тут вдруг накануне матча шесть человек из «Ростова» получают положительный результат теста. Я не знаю, как такое может произойти, честно. Возьмите ту же Бундеслигу, они играют уже три недели, там такого нет. Может, отдельные случаи и присутствуют, но чтобы больше двух человек – нет такого. Игроки месяц находятся на базе и готовятся к рестарту, им этот вирус через питание завезли или как?! Или кто-то из игроков нарушил дисциплину и уехал, а потом вернулся и заразил своих товарищей? Так давайте накажем.



«Сочи» поступает верно, в «Ростове» достаточно игроков, чтобы выставить состав на игру, и они обязаны принять участие. Руководству клуба и медицинскому персоналу нужно было думать головой, когда они готовились. Если игрока отпустило руководство – их вина. Если он ушёл в «самоволку» — его вина. Почему от этого должен страдать чемпионат и клуб «Сочи» — не понимаю.



Ситуация с заболевшими в «Сочи» в ноябре? Тогда это было внезапно, случайно и непреднамеренно. Там, извините меня, вся команда сидела в туалете, некому было выйти на поле. В данном случае это не пищевое отравление, которое случилось вчера во всей команде. Вирус не мог пролететь над базой и упасть на неё с неба. Сравнение ситуаций не совсем корректно, тогда был единичный случай впервые за десять лет с лишним.

Историю с «Ростовом» нельзя сводить к такому, налицо вина руководства клуба и игроков, которые получили заражение. Находясь целый месяц на базе, даже если бы кто-то был болен – уже можно было выздороветь и отсидеть карантин. Если игроки получили положительный результат, это говорит о том, что они выходили из дома буквально на днях. Почему они там были и по какой причине? Кто-то из игроков захотел увидеть жену, маму и папу? Давайте в детство прекратим играть, все давно не видели своих родителей, и никто не стонет от этого. Мера была вынужденной для всех», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.