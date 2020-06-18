«Зенит» объявил о запуске нового исторического подкаста

Петербургский «Зенит» запустил аудиосериал «Без пяти минут» в рамках глобального проекта «Подкасты «Зенита».

Гостем первого выпуска подкаста стал рекордсмен клуба по количеству матчей чемпион СССР-1984 и финалист Кубка СССР Анатолий Давыдов.

«Подкаст «Без пяти минут» повествует о событиях из жизни петербургского клуба, которые повернули ход истории в другую сторону, об игроках и тренерах, на которых возлагались большие надежды, но они по каким-то причинам не оправдали ожиданий, о матчах и турнирах, в которых «Зенит» претендовал на многое, но не смог добиться успеха. Авторы и ведущие шоу — журналист и аналитик Александр Дорский и футбольный историк Дмитрий Рябинкин.



В первом эпизоде, который называется «Кубковые перипетии: в шаге от первого трофея и жертва чемпионству», речь пойдет об одних из самых значительных достижений «Зенита» в советской истории — финалах Кубка СССР 1939 и 1984 годов», — сообщает пресс-служба клуба.

Подкаст «Без пяти минут» стал вторымх аудиосериалом из трёх, приуроченных к 95-летию клуба. В мае «Зенит» запустил аудиошоу «Сине-бело-голубые и другие цвета», посвящённое истории фанатской культуры.