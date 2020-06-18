«Сочи» проведёт двусторонку в случае отмены матча с «Ростовом»

Как стало известно «Чемпионату», футболистам «Сочи» на сегодняшней тренировке объявили, что завтра команда проведёт двусторонку, если игра с «Ростовом» не состоится.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ранее прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Футболист отметил, что в клубе сказали игрокам готовиться к матчу.
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.
«Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.
- 18 июня 2020
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