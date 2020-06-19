Сетьен: «Барселона» способна набрать 27 очков из 27 возможных

Главный тренер каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен заявил, что команда может победить во всех оставшихся матчах Примеры.

«Сможет ли „Барселона“ набрать 27 очков из 27 возможных в Ла Лиге? Думаю, вероятность небольшая. Хотя команда способна достичь такого результата. Мы выиграли два матча после рестарта, забили шесть мячей и ни разу не пропустили. Хороший результат — лучше, чем у других команд. Но каждое очко тяжело даётся. Это сложно, но возможно», – цитирует Сетьена Marca.

Лидером чемпионата Испании является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка. Мадридский «Реал», в 28 турах набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры.

Ранее Сетьен заявил, что он вместе с капитаном «блауграны» Лионелем Месси хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.