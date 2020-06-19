Асенсио забил гол «Валенсии» первым касанием после 330 дней восстановления от травмы

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» — «Валенсия» (2:0, второй тайм) нападающий мадридцев Марко Асенсио забил гол.

Асенсио отличился на 74-й минуте встречи, отправив мяч в ворота с передачи Ферлана Менди. Форвард забил первым касанием после выхода на замену.

Нападающий вернулся на поле спустя 330 дней после товарищеского матча 24 июля 2019 года, в котором получил серьёзную травму. 10 июня Асенсио провёл последний официальный матч — за сборную Испании.



Первый гол во встрече забил Карим Бензема. Матч «Реал» — «Валенсия" обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В бригаду входят ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.



Мадридский «Реал», набрав 59 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка.