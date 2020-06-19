Асенсио: я очень хотел вернуться на поле, это результат большой работы

Нападающий «Реала» Марко Асенсио прокомментировал гол в ворота «Валенсии» в домашнем матче 29-го тура Примеры, который завершился победой мадридцев со счётом 3:0.



«Я очень хотел вернуться на поле. Много месяцев я упорно работал. Я доволен тем, что наконец сыграл, что забил, а также рад, что мы победили. Я очень взволнован и удовлетворён, всё это результат большой работы. Самое важное, что я в полном порядке, мы победили и я готов к финишной прямой», — приводит слова Асенсио Marca со ссылкой на прямой эфир телеканала Movistar.



Асенсио отличился на 74-й минуте встречи, отправив мяч в ворота с передачи Ферлана Менди. Форвард забил первым касанием после выхода на замену. Нападающий вернулся на поле спустя 330 дней после товарищеского матча 24 июля 2019 года, в котором получил серьёзную травму. 10 июня Асенсио провёл последний официальный матч — за сборную Испании.

Асенсио забил гол «Валенсии» первым касанием после 330 дней восстановления от травмы