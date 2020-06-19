Джордан Ларссон: совершенно не имеет значения, где состоится матч «Зенит» — «Спартак»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о решении Российского футбольного союза провести полуфинальный матч Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге, а также оценил перспективы команды в Премьер-Лиге.
«Знаю ли, как принималось решение по полуфиналу? Если честно, нет. Я просто счастлив, что мы в полуфинале, что он состоится. А где — в Москве или там — совершенно не имеет значения.
Что касается перспектив в лиге, у нас был очень плохой старт прошлым летом. С приходом Доменико Тедеско дела пошли лучше. Разумеется, были матчи, где мы могли бы сыграть лучше. Но новому тренеру и команде всегда требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу. Мы хорошо поработали зимой, сейчас после долгой паузы тоже хорошо поработали вместе. Паззл этой команды потихоньку начинает собираться воедино, и мы готовы сделать всё, что от нас зависит, чтобы попасть в Лигу Европы через чемпионат», — цитирует Ларссона Sport24.
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