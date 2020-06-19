«Байер» снизит стоимость Кая Хаверца, если попадёт в Лигу чемпионов

«Байер» снизит стоимость атакующего полузащитника Кая Хаверца, если попадёт в Лигу чемпионов, сообщает Football.London.

По данным источника, в случае выхода леверкузенского клуба в Лигу чемпионов стоимость полузащитника сократится с £ 90 млн (почти € 100 млн) до £ 70 млн (€ 77 млн).

В услугах Кая заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси», который является фаворитом в борьбе за игрока, и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Хаверц записал в свой актив 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

На данный момент «Байер», набрав 60 очков в 32 матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, которое позволяет попасть в Лигу чемпионов.