«Байер» снизит стоимость Кая Хаверца, если попадёт в Лигу чемпионов
«Байер» снизит стоимость атакующего полузащитника Кая Хаверца, если попадёт в Лигу чемпионов, сообщает Football.London.
По данным источника, в случае выхода леверкузенского клуба в Лигу чемпионов стоимость полузащитника сократится с £ 90 млн (почти € 100 млн) до £ 70 млн (€ 77 млн).
В услугах Кая заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси», который является фаворитом в борьбе за игрока, и «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне Хаверц записал в свой актив 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
На данный момент «Байер», набрав 60 очков в 32 матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, которое позволяет попасть в Лигу чемпионов.
Кай Хаверц предпочитает перейти в «Реал», несмотря на интерес «Баварии» и «МЮ»
- 19 июня 2020
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