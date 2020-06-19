Тедеско: спартаковский дух в Тарасовке? Привидение пожало руку и сказало, что всё хорошо

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пошутил на тему духа клуба, а также оценил командную базу в Тарасовке.



«Удалось ли прочувствовать спартаковский дух в Тарасовке? Вы имеете ввиду призрака базы? Да, когда мы приехали, то сразу увидели его. Привидение пожало мне руку и сказало, что всё хорошо.



А если без шуток, то не важно, новая база или старая. Главное — условия для работы. В Тарасовке с этим полный порядок: отличная база с качественными полями. Хочу поблагодарить работников, которые ухаживали за газонами каждый день до и после тренировок. Питание, как всегда в «Спартаке», тоже было на высоте. Игроки там обеспечены всем необходимым для своевременного восстановления», — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

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