«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрока обязали выплатить клубу почти € 7 млн

«Барселона» на своём сайте сообщила о победе в судебном разбирательстве с бывшим нападающим команды Неймаром, ныне выступающим за «Пари Сен-Жермен».
28-летний футболист ранее подал иск к каталонскому клубу с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Годом позднее бразилец покинул сине-гранатовых, перейдя в стан парижан.
По итогам рассмотрения иска требования Неймара были отклонены. Более того, самого игрока обязали выплатить «Барселоне» € 6,7 млн. При этом форвард имеет право оспорить решение суда.
Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. С сине-гранатовыми он дважды стал чемпионом Испании, выиграл три Кубка и один Суперкубок страны. Также с нападающим в составе каталонцы добились победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В «ПСЖ» Неймар перешёл за € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных. Трансфер стал рекордным.
- 19 июня 2020
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