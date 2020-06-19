Бабаев: ВЭБ.РФ чётко обозначил позицию: никакого вмешательства в работу ЦСКА не будет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал заключение клубом сделки с государственной корпорация развития ВЭБ.РФ.
«Сделка с ВЭБ.РФ — оптимальный выход для ПФК ЦСКА, здесь двух мнений быть не может. Обслуживание кредита, взятого на строительство стадиона, было крайне затруднительным для нашего клуба. В итоге найдено именно такое решение.
Руководство ВЭБ чётко обозначило свою позицию: никакого вмешательства в работу клуба не будет. У банка к нам полное доверие. Клуб стал более инвестиционно привлекателен, поскольку теперь не отягощён бременем огромного долга. Надеемся, что со временем у нас появится возможность выкупить обратно эти акции и возместить расходы, которые понес банк на строительство стадиона.
Разумеется, списание долга не означает увеличение доходности клуба. Важно отметить, что ВЭБ заинтересован в том, чтобы ПФК ЦСКА становился сильнее. Чем успешнее клуб, тем дороже становятся его акции. Здесь наши цели совпадают", — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.
- 19 июня 2020
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