Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бабаев: ВЭБ.РФ чётко обозначил позицию: никакого вмешательства в работу ЦСКА не будет

Бабаев: ВЭБ.РФ чётко обозначил позицию: никакого вмешательства в работу ЦСКА не будет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал заключение клубом сделки с государственной корпорация развития ВЭБ.РФ.

«Сделка с ВЭБ.РФ — оптимальный выход для ПФК ЦСКА, здесь двух мнений быть не может. Обслуживание кредита, взятого на строительство стадиона, было крайне затруднительным для нашего клуба. В итоге найдено именно такое решение.

Руководство ВЭБ чётко обозначило свою позицию: никакого вмешательства в работу клуба не будет. У банка к нам полное доверие. Клуб стал более инвестиционно привлекателен, поскольку теперь не отягощён бременем огромного долга. Надеемся, что со временем у нас появится возможность выкупить обратно эти акции и возместить расходы, которые понес банк на строительство стадиона.

Разумеется, списание долга не означает увеличение доходности клуба. Важно отметить, что ВЭБ заинтересован в том, чтобы ПФК ЦСКА становился сильнее. Чем успешнее клуб, тем дороже становятся его акции. Здесь наши цели совпадают", — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020