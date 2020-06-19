Президент «Ростова»: ситуация с матчем с «Сочи» сделает нас только сильнее

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ситуацию с шестью заражёнными коронавирусом игроками клуба. Из-за этого вся команда и тренеры жёлто-синих ушли на двухнедельный карантин.

В сегодняшнем выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» за «Ростов» будут играть футболисты младше 20 лет.

«Никто не ожидал на самом деле. Мы всё выполняли: регламент и требования. Ничего страшного, думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее. Наших молодых сегодня поддержим», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.

Матч «Сочи» — «Ростов» состоится в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.