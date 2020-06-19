Ивелин Попов: готов к матчам, дайте только выйти на поле

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ситуацию вокруг матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Готов к матчам. Дайте только выйти на поле», — написал Попов на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию с матча с ЦСКА.
Ранее второй тест полузащитника «Ростова» Попова на коронавирус дал отрицательный результат.
Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сегодня сели на карантин. Сообщалось, что одним из заразившихся футболистов является Ивелин Попов.
Сегодня, 19 июня, команда на выезде сыграет с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге. Вместо футболистов основы, которые сели на карантин, во встрече будут участвовать игроки молодёжного состава.
Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае Российский футбольный союз принял решение возобновить первенство.
- 19 июня 2020
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