Ивелин Попов: готов к матчам, дайте только выйти на поле

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ситуацию вокруг матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Готов к матчам. Дайте только выйти на поле», — написал Попов на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию с матча с ЦСКА.

Ранее второй тест полузащитника «Ростова» Попова на коронавирус дал отрицательный результат.

Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сегодня сели на карантин. Сообщалось, что одним из заразившихся футболистов является Ивелин Попов.



Сегодня, 19 июня, команда на выезде сыграет с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге. Вместо футболистов основы, которые сели на карантин, во встрече будут участвовать игроки молодёжного состава.

Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае Российский футбольный союз принял решение возобновить первенство.